Неизвестный попытался ограбить банк на востоке Москвы

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Неизвестный пытался ограбить банк на востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 31 декабря в банке на улице Первомайская, дом 77. Туда вошел неизвестный в медицинской маске и, угрожая пистолетом, потребовал передать ему деньги.

Получив отказ, злоумышленник скрылся. Полиция принимает меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Ранее неизвестный в Москве украл у пенсионерки сумку с 10 миллионами рублей. Сумка находилась в продуктовой тележке.