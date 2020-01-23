Подъездную дверь украли из дома на Сретенском бульваре

Из дома на Сретенском бульваре украли подъездную дверь, которая является объектом культурного наследия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, 22 января в полицию обратился главный инженер ТСЖ "Товарищество на Сретенке". Мужчина сообщил, что кража произошла по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1.

"Дверь является объектом культурного наследия, а причиненный ущерб может достигать 300 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные ограбили квартиру на северо-западе Москвы. Из нее украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Злоумышленник забрал 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения и документы с ключами от автомобиля "Мерседес Е200". Общий ущерб составил 7,17 миллиона рублей.