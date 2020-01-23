Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

23 января, 11:40

Подъездную дверь украли из дома на Сретенском бульваре

происшествия криминал

Подъездную дверь украли из дома на Сретенском бульваре

Из дома на Сретенском бульваре украли подъездную дверь, которая является объектом культурного наследия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 22 января в полицию обратился главный инженер ТСЖ "Товарищество на Сретенке". Мужчина сообщил, что кража произошла по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1.

"Дверь является объектом культурного наследия, а причиненный ущерб может достигать 300 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные ограбили квартиру на северо-западе Москвы. Из нее украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Злоумышленник забрал 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения и документы с ключами от автомобиля "Мерседес Е200". Общий ущерб составил 7,17 миллиона рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика