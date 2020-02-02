Сейф с деньгами и украшениями на 7 млн рублей украли из квартиры в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сейф с деньгами и ювелирными изделиями украли из квартиры на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Сокольнический Вал. В ведомстве рассказали, что неизвестный путем подбора ключей взломал входную дверь в квартиру, где похитил сейф с деньгами, личными документами и ювелирными изделиями.

Общий материальный ущерб составил семь миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Москве неизвестные в масках напали на водителя грузовика и похитили более 20 тонн сливочного масла на 7 миллионов рублей. Грабители пригрозили водителю пистолетом и увезли его далеко от грузовика. Когда мужчина вернулся на место происшествия, то не обнаружил своего товара.

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