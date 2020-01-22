Налетчики в масках избили сторожа склада и похитили игрушки на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские начали проверку информации о налете на складские помещения на юге Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу главка МВД России по городу.

По предварительным данным, в ночь на 20 января нынешнего года в полицию обратился сторож складских помещений во 2-м Кожуховском проезде. Он рассказал произошедшем грабеже сотрудникам МВД.

"Двое неизвестных в масках-балаклавах вошли к сторожу в бытовку, избили его и похитили товар – игрушки и средства гигиены, – принадлежащий индивидуальным предпринимателям", – сказали в столичном главке.

Отмечается, что сумма причиненного ущерба на данный момент не установлена. По фактам полученной информации полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее вооруженные мужчины похитили из столичного супермаркета четыре коробки конфет. Инцидент произошел в Царицыно.