Мужчина в Пятигорске взял в заложники родственников и потребовал выкуп

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

В Пятигорске мужчина закрылся в квартире с сестрой и ее детьми и потребовал выкуп, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел на улице Ессентукской. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Вооружен он или нет, неизвестно. Полиция ведет с переговоры с подозреваемым.

Ранее часть Манежной площади в Москве оцепили из-за подозрительного мужчины с сумкой.

