Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следствие предъявило обвинение Алексею Барышникову, захватившему заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по статье 206 УК РФ ("Захват заложника")", – сказали в суде.

Инцидент произошел в субботу, 23 мая, на Земляном Валу в одном из отделений столичного банка. По данным СК, захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако внятных требований не выдвигал.

Мужчина был задержан при штурме. Позднее он признал вину. На вопрос следователей о целях поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить, он сказал, что сам хотел бы понять, что с ним происходит.

