Родители смогут следить за распорядком ребенка в детском саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи могут узнать в приложении "Дневник МЭШ" состав и калорийность блюд, которые подают их ребенку в детском саду. Также посмотреть можно часы, в которые ребенок спит, играет и учится, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в приложении можно сообщить воспитателям о том, что ребенок будет отсутствовать в группе в тот или иной день.

Пользователям стали доступны два новых раздела: "Расписание" и "Ученик".

"В первом можно узнать о том, что делают дети в течение всех 12 часов, которые они проводят в детском саду. Например, в какие часы воспитанники спят, обедают, играют, гуляют или учатся. Во втором разделе доступно меню детского сада, в том числе информация о составе и калорийности завтрака, обеда и полдника, включая содержание полезных веществ – белков, жиров, углеводов – в каждом блюде", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий.

Мобильное приложение для столичных школьников и их родителей "Дневник МЭШ" запустили в сентябре 2019 года.

Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. На данный момент в фонде библиотеки МЭШ более 41 тысячи сценариев уроков, а также свыше 1,6 тысячи учебников и пособий.

Кроме того, в библиотеке представлено свыше 94 тысяч интерактивных приложений образовательного характера и огромное количество тренировочных заданий в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители также могут следить онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.

Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.

В марте в мобильном приложении "Дневник МЭШ" появился новый сервис. Теперь родители школьников смогут получать push-уведомления об оценках ребенка и о домашнем задании на следующий день.