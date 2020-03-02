Родители школьников будут получать push-уведомления об оценках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В мобильном приложении проекта "Московская электронная школа" – "Дневник МЭШ" появился новый сервис. Теперь родители школьников смогут получать push-уведомления об оценках ребенка и о домашнем задании на следующий день. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, сообщение в виде push-уведомления содержит короткий заголовок "ДЗ на завтра" или "Оценки за день", текст с перечнем предметов, по которым есть задания, или список дисциплин и оценки по ним.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что родителям станет проще быть в курсе учебного процесса ребенка.
"Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении "Дневник МЭШ" они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки. Также приложение напомнит, по каким предметам школьнику нужно подготовить домашнюю работу на завтра. Причем неважно, когда учитель дал задание, в этот же день или раньше", – приводятся в материале слова Раковой.
Для того чтобы настроить подписку на получение push-уведомлений, на стартовой странице приложения "Дневник МЭШ" нужно перейти в раздел "Другое", который находится в нижнем правом углу экрана, а затем выбрать "Уведомления". Далее необходимо перейти в раздел "Push-уведомления" и выбрать там одну или две подписки сразу – "ДЗ на завтра" и "Оценки за день".
Также push-уведомления могут получать и сами школьники.
Сейчас push-уведомления приходят пользователю каждый день в шесть часов вечера, но скоро у родителей появится возможность настроить удобное время для их получения.
Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. На данный момент в фонде библиотеки МЭШ более 41 тысячи сценариев уроков, а также свыше 1,6 тысячи учебников и пособий.
Кроме того, в библиотеке представлено свыше 94 тысяч интерактивных приложений образовательного характера и огромное количество тренировочных заданий в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители также могут следить онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.
Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.
"Московская электронная школа"
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