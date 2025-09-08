Монеты, статуэтки и марки оставили пассажиры метро Москвы летом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Монеты, статуэтки и марки, а также спортивный инвентарь и народные костюмы оставили пассажиры столичного метро летом 2025 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена Москвы.

В течение летнего сезона пассажиры забыли в метро свыше 16 тысяч предметов. Из них почти 3 тысячи были возвращены владельцам. При этом чаще всего горожане и туристы оставляли свои вещи на станциях Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий метрополитена.

Пресс-служба отметила, что с начала года на склады забытых вещей поступили свыше 42 тысяч предметов, около 7 тысяч из которых были возвращены пассажирам.

"Сервис работает ежедневно и помогает тысячам пассажиров восстановить утраченные предметы и вернуть потерянные вещи", – уточнили представители метрополитена.

Чтобы вернуть пропажу, гражданину необходимо обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 3210 или оставить заявку в приложении "Метро Москвы".

Если пассажир обнаружил, что потерял что-то, находясь на станции или в вагоне, он может попросить помощи через колонну экстренного вызова или у дежурного по станции. Также в поезде можно связаться с машинистом по системе "пассажир – машинист".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с момента запуска станций "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов" и "Новаторская" на них было совершено 13,5 миллиона поездок.

Мэр столицы также подчеркнул, что с первого дня на Троицкую ветку вышли поезда нового поколения "Москва-2024". Их отличают мощные системы кондиционирования, широкие двери и удобные межвагонные переходы.