График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:36

Политика

Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро

Фото: depositphotos/nitinut380

Румыния приобрела у Нидерландов 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за один евро. Соответствующий межправительственный контракт был подписан в Бухаресте, сообщает Минобороны Румынии.

При этом, как уточнили в ведомстве, Румынии все же придется оплатить НДС в 21 миллион евро, исходя из заявленной стоимости истребителей и пакета логистической поддержки, который оценили в 100 миллионов евро.

Договор также подразумевает, что Бухарест предоставит определенное количество мест в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и государств-партнеров. Истребители должны использоваться лишь в учебных целях и не должны быть задействованы в боевых операциях.

В середине октября США, Великобритания и другие государства – члены НАТО провели 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства вблизи границ РФ. Отмечается, что операция прошла на фоне инцидентов с беспилотниками в Польше и других странах.

Спустя несколько дней российские истребители Су-30 провели плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью. Мероприятия прошли в соответствии с правилами использования воздушного пространства России. От маршрута самолеты не отклонялись и не нарушали границ других стран.

Минобороны получило новые истребители Су-35С от "Ростеха"

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика