Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро

Фото: depositphotos/nitinut380

Румыния приобрела у Нидерландов 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за один евро. Соответствующий межправительственный контракт был подписан в Бухаресте, сообщает Минобороны Румынии.

При этом, как уточнили в ведомстве, Румынии все же придется оплатить НДС в 21 миллион евро, исходя из заявленной стоимости истребителей и пакета логистической поддержки, который оценили в 100 миллионов евро.

Договор также подразумевает, что Бухарест предоставит определенное количество мест в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и государств-партнеров. Истребители должны использоваться лишь в учебных целях и не должны быть задействованы в боевых операциях.

В середине октября США, Великобритания и другие государства – члены НАТО провели 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства вблизи границ РФ. Отмечается, что операция прошла на фоне инцидентов с беспилотниками в Польше и других странах.

Спустя несколько дней российские истребители Су-30 провели плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью. Мероприятия прошли в соответствии с правилами использования воздушного пространства России. От маршрута самолеты не отклонялись и не нарушали границ других стран.