Рютте сравнил закупку истребителей F-35 с анекдотом про Lada и холодильник

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сравнил закупку истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с анекдотом про Lada и холодильник. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление, опубликованное в Х.

Выступление Рютте прошло на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. Генсек заявил, что покупка военной техники напоминает шутку: когда человек заказывает Lada и ему обещают, что она приедет через 10 лет, а он уточняет, утром или днем, поскольку в это время уже привезут холодильник.

Он также сказал, что Украина является "первой линией обороны НАТО". По его словам, помощь Киеву – это вопрос коллективной безопасности Альянса, а не только ценностей.

Ранее Рютте заявил, что НАТО должно нарастить свою обороноспособность и уже это делает. Помимо этого, по его словам, страны Альянса могут сбивать российские самолеты, если они будут угрожать местной гражданской инфраструктуре или населению.

Также генсек призвал усилить давление на те государства НАТО, которые покупают российскую нефть. Особенно Рютте выделил Турцию, Венгрию и Словакию.

