27 ноября, 10:32

Политика
Депутат Боярский: Россия запустит ответ системе Starlink и сможет поделиться с союзниками

В ГД рассказали о запуске ответа системе Starlink

Фото: depositphotos/labrador

Проект широкополосной спутниковой связи "Рассвет" станет суверенным ответом американской системе Starlink, а после его запуска Россия сможет поделиться доступом со своими союзниками, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Убежден, что да. Наверное, так и будет", – сказал парламентарий.

При этом депутат указал на первоочередность запуска проекта на территории России, чтобы технология стала доступна гражданам не только с точки зрения покрытия, но и с точки зрения стоимости для потребителя.

Боярский уверен, что полномасштабный запуск проекта станет новым качественным скачком в этой сфере, так как большие пространства России диктуют очень высокие издержки для доставки сигнала в отдаленные места с небольшим количеством людей.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказывал, что проект "Рассвет" действительно станет российским ответом Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Ожидается, что низкоорбитальная группировка спутников обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в Сеть, в том числе на борту самолетов и поездов. Запуск сервиса намечен на 2027 год.

