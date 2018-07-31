МИД России подтвердил гибель российских журналистов в ЦАР

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МИД РФ подтвердили гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

"По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от города Сибю (300 километров на север от столицы ЦАР) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники российской дипмиссии находятся "в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину".

По факту убийства российских журналистов в ЦАР возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет России начал изучать информацию о гибели журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в случае подтверждения информации об убийстве журналистов будет оказана помощь в транспортировке их тел в Россию. Также Захарова отметила, что о ситуации с гибелью россиян проинформирован глава МИД Сергей Лавров.