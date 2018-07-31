СК РФ подключился к расследованию гибели журналистов в ЦАР – Захарова

ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет России начал изучать информацию о гибели журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас российская дипмиссия в ЦАР, находится на опознании тел. Как только они завершат официальную процедуру опознания, МИД даст соответствующее заявление", – сообщила Захарова.

По ее словам, в случае подтверждения информации об убийстве журналистов будет оказана помощь в транспортировке их тел в Россию. Также Захарова отметила, что о ситуации с гибелью, предположительно, российских граждан проинформирован глава МИД Сергей Лавров.

"Министр проинформирован. Держит ситуацию на контроле", – сказала Захарова.

Сотрудники центрального аппарата МИД также находятся в контакте и с российскими правоохранительными структурами, и с российскими дипломатами, работающими с правоохранительными органами ЦАР, добавила представитель ведомства.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что одним из погибших стал российский журналист Орхан Джемаль. По его словам, вместе с Джемалем в ЦАР работали над документальным фильмом оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Супруга журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко по фото опознала тело мужа.

Официального подтверждения личностей погибших пока нет.