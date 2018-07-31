В ЦАР погиб журналист Орхан Джемаль

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российский журналист Орхан Джемаль погиб в ЦАР, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях. Об этом рассказал "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Орхан точно погиб", – подчеркнул Венедиктов.

По его словам, когда Джемаль собирался ехать на съемки, они обсуждали вопрос выдачи ему аккредитации от "Эха Москвы", но журналист так и не обратился.

Помимо этого, осведомленный источник сообщил, что еще одним погибшим предположительно стал оператор Кирилл Радченко.

Ранее сообщалось, что тела троих погибших в ЦАР доставили на базу миссии ООН в Сибуте, а российские дипломаты выехали на опознание погибших, которые могут быть россиянами.

Тем временем, в "Известиях" опровергли сообщения в СМИ, что погибшие были сотрудниками издания.

Ранее сообщалось, что посольство РФ пытается выяснить были ли убитые в ЦАР журналисты гражданами РФ.