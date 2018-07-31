Посольство России выясняет, были ли убитые в ЦАР журналисты гражданами РФ

Фото: ТАСС/Newzulu/HERVE SEREFIO

Двое из троих убитых в Центральноафриканской Республике были сотрудниками "Известий". Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС.

Журналисты были убиты неизвестными боевиками в ночь с понедельника на вторник.

"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, так как их личные документы пока не найдены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", – отметили в посольстве.

Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны.

В настоящее время официального подтверждения этой информации от властей Центральноафриканской Республики и комментарием российской стороны не было.