Тела погибших в ЦАР доставили на базу миссии ООН

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Тела троих погибших в Центральноафриканской республике доставили на базу миссии ООН в Сибуте. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

"Трупы доставили во вторник утром на базу миссии ООН по стабилизации ЦАР (MINUSCA) в Сибуте", – рассказал источник.

В свою очередь российские дипломаты выехали на опознание погибших, которые могут быть россиянами, отметили в МИД России.

Тем временем, в "Известиях" опровергли сообщения в СМИ, что погибшие были сотрудниками издания.

Ранее сообщалось, что посольство РФ пытается выяснить были ли убитые в ЦАР журналисты гражданами РФ.