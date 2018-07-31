Сотрудников "Известий" на территории ЦАР не было – издание

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Сотрудников "Известий" на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) не было. Об этом рассказали в пресс-службе издания.

"Ни один из наших сотрудников в последнее время на территории ЦАР не был. Все работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", – цитирует пресс-службу издания Агентство "Москва".

В ЦАР были убиты три человека, у двоих из которых при себе найдены пресс-карты сотрудников "Известий". Однако информация о том, являются ли они россиянами, пока не подтвердилась.