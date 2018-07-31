Представители ООН подтвердили информацию о трех погибших в ЦАР

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Миссия ООН по стабилизации в ЦАР подтвердила обнаружение трех погибших.

По данным представителей организации, была найдена обстрелянная машина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что тела троих погибших в ЦАР доставили на базу миссии ООН в Сибуте, а российские дипломаты выехали на опознание погибших, которые могут быть россиянами.

Тела журналистов были найдены в 23 километрах от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны.

Как сообщает "Интерфакс", жена российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко по фотографии опознала тело мужа. По ее словам, супруг находился в ЦАР в командировке.

Известно также, что журналист Орхан Джемаль вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал в ЦАР фильм о частных военных компаниях.