Водителя убитых в ЦАР российских журналистов поместили в тюрьму

13 августа, 21:37
Фото: Агентство "Москва"
Водителя убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов заключили под стражу, пояснив, что в тюрьме ему будет безопасней. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.
В настоящее время водитель фигурирует в деле об убийстве россиян в качестве свидетеля. Отмечается, что его нахождение в тюрьме облегчит следственные действия, а также позволит свести к минимуму возможную угрозу его жизни во время расследования.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, накануне на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Они похитили автомобиль, в котором ехала съемочная группа, а затем расстреляли россиян. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве.
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