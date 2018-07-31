СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении также отмечается, что российская сторона готова оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов.

Ранее МИД РФ подтвердили гибель россиян. В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники российской дипмиссии сотрудничают с местными правоохранительными органами и правительственными структурами и выясняют обстоятельства гибели россиян.

30 июля недалеко от города Сибю (300 километров на север от столицы ЦАР) погибли три человека, имевших при себе журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.