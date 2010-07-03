Путин обсудил с президентом ЦАР расследование убийства российских журналистов

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Владимир Путин обсудил со своим коллегой из ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой расследование убийства российских журналистов в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных", – отметил пресс-секретарь.

В июле 2018 года в ЦАР погибли трое российских журналистов – корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они приехали туда снимать документальный фильм.

Поиски убийц ведутся до сих пор. Уголовное дело об убийстве расследует Следственный комитет РФ.