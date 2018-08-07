C убитым в ЦАР Орханом Джемалем простились в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Соборной мечети Москвы завершилась церемония прощания с журналистом Орханом Джемалем, которого убили в Центральноафриканской республике, передает Агентство "Москва".

На церемонию прощания пришли десятки человек.

Муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Равиль Хазрат Гайнутдин провел религиозную церемонию прощания.

Гроб с телом Джемаля отправлен на Хованское кладбище.

Ранее во вторник на Булатниковском кладбище похоронили оператора Кирилла Радченко, которого убили в ЦАР. Перед этим состоялась церемония прощания в морге судебно-медицинской экспертизы № 1 в Царицыне.

Прощание с режиссером Александром Расторгуевым пройдет во вторник в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы.

В Центральноафриканской республике 30 июля погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили машину, а потом расстреляли съемочную группу.