Убитого в ЦАР Кирилла Радченко похоронили на Булатниковском кладбище

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На Булатниковском кладбище похоронили оператора Кирилла Радченко, которого убили в Центральноафриканской республике, передает Агентство "Москва".

Ранее состоялась церемония прощания в морге судебно-медицинской экспертизы № 1 в Царицыне.

Проститься с оператором пришли десятки человек. Коллеги и близкие выступили с прощальным словом.

Ранее сообщалось, что журналиста Орхана Джемаля похоронят 7 августа на Хованском кладбище.

Прощание с режиссером Александром Расторгуевым пройдет во вторник в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы.

В ЦАР 30 июля погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу.