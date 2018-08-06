Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российского журналиста Орхана Джемаля похоронят 7 августа на Хованском кладбище. Об этом сообщила журналистка Надежда Кеворкова на своей странице в Facebook.

По ее словам, с 13 до 14 часов в Соборной мечети на Олимпийском проспекте пройдет джаназа – прощальная молитва и затем гражданская панихида. Затем Джемаля похоронят на Хованском кладбище.

"Могут приходить все, независимо от вероисповедания. Люди могут сказать слова, если ощущают такую потребность", – подчеркнула Кеворкова.

По данным СМИ, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко направлялись на прииск Ndassima, который является собственностью канадской фирмы Axmin Inc. и никакого отношения к России не имеет.

В ЦАР 30 июля погибли трое российских журналистов, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу. Один из журналистов умер на месте, два других скончались позже от полученных ранений.

К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР подключилась Организация Объединенных Наций. Ее эксперты провели осмотр места преступления и допросили свидетелей. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.