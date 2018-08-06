Погибшего в ЦАР режиссера Александра Расторгуева похоронят 7 августа

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Прощание с погибшим в Центральноафриканской Республике режиссером Александром Расторгуевым пройдет во вторник в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы. Об этом сообщил в своем Facebook коллега режиссера Павел Костомаров.

"Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища", – написал Костомаров.

Ранее сообщалось, что родственникам погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля сообщили, что заключение о его смерти было утеряно из-за этого, его похороны могут перенести.

В воскресенье СК РФ направил тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов в экспертное учреждение, чтобы провести судебно-медицинские экспертизы и установить причину их смерти.

В ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Россияне снимали там документальный фильм.