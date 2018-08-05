Родственникам Орхана Джемаля не выдали свидетельство о его смерти

Фото: Агентство "Москва"

Москва предпринимает усилия для того чтобы восстановить заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля, которое потеряли при перевозке тела. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Журналист Максим Шевченко, близкий друг Джемаля, написал в социальной сети, что родственникам погибшего в ЦАР журналиста сообщили, что заключение о его смерти было утеряно.

Шевченко отметил, что из-за этого похороны могут быть перенесены.

"Справку о смерти, которую выписывает консул, потеряли… Мне сказали, что потеряли то важное, без чего мы не можем похоронить", – сказал он.

По его словам, консул обещал выслать копию документа. Однако неизвестно, когда это произойдет.

Ранее сообщалось, что СК РФ направил тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов в экспертное учреждение, чтобы провести судебно-медицинские экспертизы и установить причину их смерти.

В ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Россияне снимали там документальный фильм.