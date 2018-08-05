Родственникам Орхана Джемаля не выдали свидетельство о его смерти

05 августа 2018, 19:57
Фото: Агентство "Москва"
Москва предпринимает усилия для того чтобы восстановить заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля, которое потеряли при перевозке тела. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Журналист Максим Шевченко, близкий друг Джемаля, написал в социальной сети, что родственникам погибшего в ЦАР журналиста сообщили, что заключение о его смерти было утеряно.
Шевченко отметил, что из-за этого похороны могут быть перенесены.
"Справку о смерти, которую выписывает консул, потеряли… Мне сказали, что потеряли то важное, без чего мы не можем похоронить", – сказал он.
По его словам, консул обещал выслать копию документа. Однако неизвестно, когда это произойдет.
Ранее сообщалось, что СК РФ направил тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов в экспертное учреждение, чтобы провести судебно-медицинские экспертизы и установить причину их смерти.
В ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Россияне снимали там документальный фильм.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: