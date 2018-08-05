СК направил тела убитых в ЦАР российских журналистов на экспертизу

05 августа 2018, 17:17
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следственный комитет РФ направил тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов в экспертное учреждение, чтобы провести судебно-медицинские экспертизы и установить причину их смерти, передает Агентство "Москва", со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По ее словам, родственников погибших россиян признали потерпевшими и допросили в рамках уголовного дела, которое возбудили ранее.
Как отмечается, работа по выяснению всех обстоятельств происшествия продолжается.
Правоохранители допрашивают знакомых, коллег и других людей, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием дела.
Ранее сообщалось, что мачеха погибшего в ЦАР Орхана Джемаля Гюльнар Джемаль рассказала, что тело журналиста передадут родственникам для похорон 8 августа. Она подчеркнула, что прощание с погибшим состоится во дворе московской соборной мечети.
В ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Россияне снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: