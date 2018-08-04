Семья Орхана Джемаля надеется забрать его тело для похорон в среду

Фото: ТАСС/Перед отправкой на родину тел троих убитых российских журналистов в аэропорту столицы ЦАР

Мачеха погибшего в ЦАР Орхана Джемаля Гюльнар Джемаль рассказала, что тело журналиста передадут родственникам для похорон 8 августа. Об этом передает РИА Новости.

Тела троих погибших уже отправили из столицы ЦАР бортом авиакомпании Air France в Москву. Уточняется, что самолет прибудет в Москву в ночь на воскресенье.

"Привезут тело завтра, но передадут семье для похорон только в среду после экспертизы в спецморге", – уточнила Джемаль.

Она подчеркнула, что прощание с погибшим состоится во дворе московской соборной мечети.

Похоронят Орхана Джемаля на Хованском кладбище в мусульманском секторе.

В свою очередь, в Госдуме предложили увековечить память убитых журналистов и установить мемориальную доску.

Ранее в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Съемочная группа снимала документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.