В Госдуме предложили увековечить память убитых в ЦАР журналистов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготавливает запрос в мэрию Москвы с просьбой установить мемориальную доску в память журналистам, которые погибли в Центральноафриканской республике.

"Осталось много вопросов по поводу того, как журналисты оказались в одном из самых опасных регионов мира. Но в первую очередь необходимо помнить, что в ЦАР были убиты именно российские граждане. В связи с этой страшной трагедией приношу свои соболезнования семьям и близким погибших", – отметил Сухарев в беседе с RT.

Во вторник 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли трое россиян – военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их обнаружили мертвыми в расстрелянном автомобиле. По разным версиям, они могли быть убиты во время ограбления или стали жертвами нападения повстанцев.

Ранее сообщалось, что тела журналистов планируют доставить в Россию 3 августа. В настоящее время москвичи приносят цветы к Дому журналиста, где установлены фотографии погибших в Центральноафриканской республике россиян.