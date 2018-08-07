С убитым в ЦАР Александром Расторгуевым простились в Москве

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В большом ритуальном зале Троекуровского кладбища прошла гражданская панихида по убитому в ЦАР Александру Расторгуеву, сообщает Агентство "Москва".

На церемонии собрались родственники, друзья и коллеги погибшего, которые принесли цветы и его фотографии.

Расторгуев был одним из создателей документального кино "Срок", а также фильмов "Я тебя люблю", "Я тебя не люблю" и других.

В Центральноафриканской республике 30 июля погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили машину, а потом расстреляли съемочную группу.

Ранее в Соборной мечети Москвы завершилась церемония прощания с журналистом Орханом Джемалем. Позже его похоронили на Хованском кладбище.