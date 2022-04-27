Арестован четвертый подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Соловьева

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Басманный районный суд столицы арестовал четвертого подозреваемого в подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Избрать в отношении подозреваемого Андрея Пронского меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня 2022 года", – огласила решение судья Наталия Дударь.

Заседание прошло в закрытом режиме. В его открытой части Пронский сообщил, что в 2012 году был направлен на принудительное лечение по делу об убийстве, согласно решению Мосгорсуда. На свободе он находился с 2021 года.

В этот же день суд арестовал другого фигуранта дела – Владимира Степанова. Накануне суд арестовал двух других подозреваемых по делу – Василия Стрижакова и Максима Дружинина.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

