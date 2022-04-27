Суд арестовал третьего члена банды, готовившей убийство журналиста Соловьева

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Басманный суд Москвы арестовал Владимира Степанова – третьего из шести подозреваемых в подготовке убийства российского тележурналиста Владимира Соловьева.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Степанову меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказала судья.

Аналогичное решение было вынесено в отношении других фигурантов дела – Василия Стрижакова и Максима Дружинина.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно данным СК, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Сам телеведущий узнал о готовившемся покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.

