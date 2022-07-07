На западе Пакистана 25 человек погибли из-за наводнения

На западе Пакистана жертвами наводнения стали 25 человек, в том числе четверо детей. Еще 35 жителей пострадали. Как сообщила газета Daily Times, причиной мощного паводка в провинции Белуджистан стали сильные ливни.

Наибольший ущерб из-за стихийного бедствия нанесен столице региона Кветта. Город практически ушел под воду. В городе нарушено энергоснабжение. Местные власти ввели чрезвычайное положение для борьбы с последствиями наводнения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.