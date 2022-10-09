Монастырь в Курской области был поврежден в результате обстрела со стороны Украины

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Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины Горнальского Свято-Никольского монастыря в регионе. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", – говорится в его публикации.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Гордеевка. В результате атаки украинских войск никто не пострадал. При этом повреждения получили три дома. Он уточнил, что сильнее других разрушен дом жительницы, которая только 5 октября получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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