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На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к масштабной перегруппировке. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".



"Как я и предполагал, (ВСУ. — Прим. ред.) перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление – в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам", – рассказал Рогов.

Он подчеркнул, что в настоящее время это "наиболее горячее" направление.

Ранее Вооруженные силы Украины не смогли справиться с ВС РФ на николаево-криворожском направлении, в результате ВСУ понесли потери личного состава. По информации МО РФ, украинская сторона также потеряла 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

До этого Вооруженные силы РФ смогли отразить все атаки ВСУ на купянском направлении.



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