ВСУ пытались вклиниться в оборону российский войск на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Украинские подразделения предприняли неудачную попытку вклиниться в оборону российский войск на краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР силами до двух механизированных рот. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений их остановили и отбросили на исходный рубеж.

Конашенков подчеркнул, что ВС России уничтожили свыше 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 325 самолетов Вооруженных сил Украины, 162 вертолета, 2 326 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6 020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6 741 единица специальной военной автомобильной техники.

Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе в ночь на 24 февраля. Тогда глава российского государства заверил, что в планы властей РФ не входит оккупация украинских территорий.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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