ВСУ потеряли при атаке на николаево-криворожском направлении более 80 военных

Фото: Минобороны РФ

ВСУ не смогли справиться с ВС РФ на николаево-криворожском направлении, в результате чего украинская сторона потеряла 80 военнослужащих. Информацией об этом поделился официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области", – цитирует его ТАСС.

По информации Минобороны РФ, ВСУ также потеряли 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ранее Конашенков рассказал, что ВСУ попытались вклиниться в оборону российских войск на краснолиманском направлении, где потерпели неудачу. По словам представителя Минобороны России, украинские военные стремились вклиниться в оборону ВС РФ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР силами до двух механизированных рот.

Конашенков отметил, что российская сторона также уничтожила более 20 военных ВСУ и две боевые машины пехоты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Союзные силы РФ отразили удары ВСУ на херсонском направлении

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