Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил продлить сроки действия документов граждан, которые истекли в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации. Свое обращение он направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

"Представляется необходимым дополнить данное постановление положением о признании действующим паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, а также российского национального водительского удостоверения, сроки действия которых истекли или истекают в период прохождения военной службы мобилизованного", – говорится в документе.

Также Миронов предложил считать указанные документы действующими еще три месяца после прохождения службы.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу. По мнению парламентария, вместо шести месяцев этот период должен составлять 1 год.

Данное предложение поддержал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По мнению специалиста, такая мера выступит "дополнительной гарантией соблюдения прав" служащих по контракту, добровольцев и мобилизованных.



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