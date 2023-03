Популярную мобильную игру Clash of Clans заблокировали для игроков из России

Фото: supercell.com

Популярную мобильную игру Clash of Clans финской компании Supercell заблокировали для игроков из России и Белоруссии. Об этом сообщает издание VGTimes.

Уточняется, что с 14 марта пользователи iOS- и Android-версий при запуске игры стали получать уведомление о невозможности входа. Кроме того, при закрытии всплывающего уведомления игра выключается. Однако, если включить VPN, игра начинает работать без перебоев.

"Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход", – говорится в тексте уведомления.

В СМИ отметили, что компания Supercell приостановила скачивание Clash of Clans. Причины блокировки игры для российских и белорусских пользователей не называются.

Мобильная игра Clash of Clans – это онлайн-стратегия с соревновательными режимами, которая вышла в 2012 году. Ежедневно в эту стратегию играют более 6 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz сменили название на "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно в рамках ребрендинга.

Отмечается, что изменения коснулись и сайтов всех видеоигр. Предыдущие аккаунты игроков будут сохранены, как и все внутренние бонусы и награды.

