Франшиза Mortal Kombat анонсировала новую игру для мобильных устройств

Фото: youtube.com/Nenash

Американская студия NetherRealm выпустила анонс на новую игру во франшизе Mortal Kombat – Mortal Kombat: Onslaught. Игру выпустят на мобильных устройствах для iOS и Android, сообщает Business Wire.

Новая часть франшизы станет гибридной, сочетая в себе жанры RPG и ККИ (коллекционная карточная игра. – Прим. ред). Игроку предстоит собрать команду из персонажей вселенной Mortal Kombat. Теперь пользователям будут доступны не только спарринги один на один, но и групповые сражения.

Глава NetherRealm Эдвард Бун утверждает, что новая часть франшизы позволит фанатам взглянуть на вселенную Mortal Kombat с другой стороны. При этом, заверил руководитель компании, игра останется верна канонам серии.

Проект представят зрителям в следующем году. Сейчас поклонники серии смогут подписаться на сайте Mortal Kombat: Onslaught на новостную рассылку.

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