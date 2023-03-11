Создатели Atomic Heart заявили о планах выпустить сиквел

Фото: youtube.com/Atomic Heart

Российская студия Mundfish планирует разработку второй части игры Atomic Heart. Об этом в своем YouTube-блоге сообщил журналист, экс-главред "Игромании" Алексей Макаренков.

"Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть", – сказал он, сославшись на полученный от разработчиков ответ.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что сама Atomic Heart оказалась коммерчески успешным проектом.

Макаренков также рассказал, что сейчас команда работает над четырьмя DLC (дополнениями) для игры.

Atomic Heart вышла в России в ночь на 21 февраля. Сюжет игры разворачивается в достигшем технологической революции, альтернативном Советском Союзе, который столкнулся с восстанием машин.

Игра сразу приобрела популярность и вошла в мировые топы. В частности, в начале марта она занимала вторую строчку в чарте Steam.



"Актуальный репортаж": успех российской компьютерной игры Atomic Heart

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