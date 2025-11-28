Минюст РФ внес новостной портал DOXA в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России внес новостной портал DOXA, политика Евгения Савостьянова, публициста Василину Орлову, а также граждан А. А. Гимранову-Лион и А. О. Масхадова в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии министерства, портал DOXA создавал и распространял сообщения иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, он публиковал фейки о решениях властей и вооруженных силах, выступал против СВО.

Савостьянов также распространял ложную информацию о принимаемых властями решениях и публиковал фейки. Он выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов. Он проживает за пределами России.

В это же время Орлова публиковала сообщения иноагентов, размещала недостоверную информацию о властях России и формировала негативный образ российской армии. Она выступала против СВО и покинула страну.

Гимранова-Лион и Масхадов, тоже находящие не в России, распространяли фейки о решениях властей, участвовали в деятельности нежелательной организации, а также выступали против спецоперации. Кроме того, Гимранова-Лион призывала к нарушению территориальной целостности России, а Масхадов публиковал ложные сведения, направленные на создание негативного образа армии.

Ранее Минюст включил в реестр инагентов акциониста Антона Литвина и журналистку Елену Налимову. По версии министерства, Литвин распространял сообщения нежелательных в России организациях и сам руководил подобной организацией, а Налимова публиковала фейки о властях.

