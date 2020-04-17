Работающие пенсионеры получат больничный до 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работающим россиянам в возрасте старше 65 лет оформят электронные больничные листы с 20 по 30 апреля. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции и нацелены на соблюдение гражданами режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что листки нетрудоспособности будут выдавать, основываясь на данных, направленных в Фонд социального страхования работодателями. Тем самым исключается необходимость предоставления гражданами каких-либо других дополнительных сведений или документов.

Уточняется, что электронные больничные листы оплачиваются из средств страховых фондов и поступают напрямую работнику в течение 7 дней со дня оформления документа.

Ранее сообщалось, что в России разрешили оформлять больничный на другого человека. Такая возможность касается только тех, кто недавно вернулся из-за границы. Тот, кто запрашивает листок нетрудоспособности, должен подготовить письменное согласие на открытие больничного и приложить скан к перечню документов.