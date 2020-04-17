Порядка 5 тыс волонтеров помогает москвичам на самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Около 5 тысяч волонтеров выразило готовность помочь москвичам в период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"В волонтерской службе у нас работает порядка 5 тысяч человек. Они помогают в том числе и продукты приобрести, и бумаги оформить", – заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Известно, что для волонтеров и курьеров в столице открыт бесплатный доступ к велопрокату. По состоянию на сегодняшний день такой услугой воспользовались уже более 16 тысяч раз.

Аналогичная система работает и в отношении самокатов. В день на них курьеры и волонтеры совершают по 400–500 поездок, доставляя необходимые товары горожанам, соблюдающим режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей. Целью такой акции является помощь пожилым людям, многодетным семьям, а также всем тем, кто нуждается в поддержке в период режима самоизоляции.