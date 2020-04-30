В ВОЗ оценили вероятность защиты от коронавируса при наличии антител

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител к коронавирусу не означает, что человек не сможет заразиться вирусом вновь. Об этом сообщает ТАСС.

"Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции", – заявила Вуйнович.

Она подчеркнула, что перед тем, как делать какие-то выводы, необходимо дождаться результатов исследования. Вуйнович пояснила, что крайне важно сейчас набирать знания о вирусе, чтобы понимать, как с ним бороться.

Представитель ВОЗ также отметила, что готовность системы здравоохранения и хороший иммунитет россиян стали причиной снижения числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Вуйнович добавила, что важную роль сыграло быстрое создание Россией своих тестов, широкое тестирование населения, ранняя диагностика и начало лечения.

В то же время она заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса. Она пояснила, что вирус абсолютно новый и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения.

Вуйнович выразила мнение, что для недопущения вспышки распространения инфекции во время второй волны COVID-19 нужно использовать нынешний опыт. По ее словам, людям необходимо ограничить контакты.

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения.

