В ВОЗ предупредили о скачках заражений при ослаблении ограничительных мер

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После ослабления ограничительных мер будет наблюдаться то уменьшение, то увеличение количества заражений коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По ее словам, сейчас многие страны изучают вопрос, как ослабить меры ограничения передвижения людей. В ВОЗ для этого разработали критерии, которые должны учитываться в этом случае.

"Но этот период будет тяжелым, потому что движение будет идти то вперед, то назад, так что мы должны научиться жить с этим вирусом", – отметила Вуйнович.

Также Вуйнович считает, что вторую волну пандемии COVID-19 не удастся избежать из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей. По ее словам, наличие антител не дает уверенности, что человек не сможет снова заразиться.

В РФ подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.