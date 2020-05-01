Контактировавших с Мишустиным проверят на COVID-19

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Фото: POOL/ТАСС/Дмитрий Астахов
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков рассказал о ситуации вокруг заражения Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет РИА Новости.
"Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", – заявил пресс-секретарь российского премьера.
Он отметил, что очное общение с главой кабмина ограничили еще несколько недель назад. В частности, все официальные встречи и совещания были переведены в режим видео-конференц-связи или телефонных звонков.
Беляков также подчеркнул, что Мишустин сообщил о своей диагнозе президенту страны Владимиру Путину стразу же после прихода результатов тестирования.
Период самоизоляции Мишустин проведет в медицинском учреждении под наблюдением врачей. При этом кабмин продолжит свою работу в штатном режиме.
"Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано", – подтвердил Беляков.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра России. Временный глава кабмина пробудет на посту до выздоровления Михаила Мишустина.
При этом Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. Президент отметил, что такое может произойти с каждым.
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