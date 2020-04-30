30 апреля, 20:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр Михаил Мишустин постоянно проверяется на коронавируc, прокомментировал Сергей Собянин новость о положительном тесте главы кабмина на инфекцию.
"Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем", – заявил мэр.
По словам Собянина, эта новость – сигнал для всех о том, что надо прекратить разговоры о решении проблемы с коронавирусом.
"Давайте мы отложим разговоры какие-то популистские, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим. Но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Об этом премьер-министр доложил Владимиру Путину по видеосвязи. По словам главы кабмина, правительство продолжит работу в штатном режиме, а он будет соблюдать самоизоляцию и выполнять требования врачей.
В качестве врио премьер-министра Мишустин предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин кандидатуру поддержал.
За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции.
28 апреля Владимир Путин в ходе совещания продлил действия ограничительных мер из-за коронавируса. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.
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