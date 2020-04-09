Вирусолог рассказал, что будет после пика пандемии коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что после пика пандемии россиянам придется еще долгое время соблюдать меры предосторожности. Он описал примерную хронологию событий после того, как страна пройдет пик заболеваемости.

"Пройдет еще некоторое количество времени после пика, когда противоэпидемические меры продолжат действовать. Сняты они будут только после соответствующего политического решения, когда страна официально победит эпидемию. Но даже после этого частично какие-то меры останутся", – заявил Альтштейн.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Пик – это момент, когда количество инфицированных людей за сутки начнет уменьшаться. Если представить как график, кривая изогнется и пойдет параллельно оси абсцисс.

Он также отметил, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать ситуации, когда ежедневный прирост заболевших COVID-19 сойдет на нет. "Я боюсь, что время, когда у нас совсем не будет новых инфицированных, наступит не скоро. Нам придется долго жить в условиях, когда есть прирост. И больные будут появляться, но уже не в таких количествах. Успокоиться можно будет, когда количество заболевших за сутки будет минимальным, когда темпы прироста инфицированных станут не страшнее, чем у обычного гриппа. И даже тогда нужно будет выполнять все предписания, данные медицинскими службами", – отметил вирусолог.

Альтштейн также выразил мнение, что даже на пике заболеваемости общее количество инфицированных в России не будет исчисляться сотнями тысяч.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, большинство случаев зафиксировано в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней. После этого эпидемия COVID-19, по ее словам, пойдет на спад.

На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая. Он добавил, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.