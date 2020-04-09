Вирусолог рассказал, что будет после пика пандемии коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что после пика пандемии россиянам придется еще долгое время соблюдать меры предосторожности. Он описал примерную хронологию событий после того, как страна пройдет пик заболеваемости.
"Пройдет еще некоторое количество времени после пика, когда противоэпидемические меры продолжат действовать. Сняты они будут только после соответствующего политического решения, когда страна официально победит эпидемию. Но даже после этого частично какие-то меры останутся", – заявил Альтштейн.
Он также отметил, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать ситуации, когда ежедневный прирост заболевших COVID-19 сойдет на нет. "Я боюсь, что время, когда у нас совсем не будет новых инфицированных, наступит не скоро. Нам придется долго жить в условиях, когда есть прирост. И больные будут появляться, но уже не в таких количествах. Успокоиться можно будет, когда количество заболевших за сутки будет минимальным, когда темпы прироста инфицированных станут не страшнее, чем у обычного гриппа. И даже тогда нужно будет выполнять все предписания, данные медицинскими службами", – отметил вирусолог.
Альтштейн также выразил мнение, что даже на пике заболеваемости общее количество инфицированных в России не будет исчисляться сотнями тысяч.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, большинство случаев зафиксировано в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней. После этого эпидемия COVID-19, по ее словам, пойдет на спад.
На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая. Он добавил, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.
Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: